### Un peu d’adrénaline ? Descendez à 30 mètres et découvrez les Crayères du Télégraphe. Un voyage spéléologique au centre de la terre châlonnaise.

Gratuit. Sur inscription. Animation réservée aux +10 ans et aux personnes de bonne condition physique. Tenue sportive exigée. Départ toutes les heures.

Crayères Chemin du Télégraphe 51000 Châlons-en-Champagne

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T20:00:00

