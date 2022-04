Visite nocturne à la lampe de poche du musée Garinet Musée Garinet Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Visite nocturne à la lampe de poche du musée Garinet Musée Garinet, 14 mai 2022 19:30, Châlons-en-Champagne. Samedi 14 mai, 19h30, 20h30, 21h30, 22h30 Sur place Sur inscription uniquement, place limitée 03 26 69 38 53, musee.pedago@chalonsenchampagne.fr Une façon insolite de découvrir l’une des plus vieilles demeures chalonnaises En compagnie d’une médiatrice culturelle, lampe de poche en main, parcourez les salles de la plus vieille maison de pierre de Châlons restées presque inchangées depuis la fin du 19ème siècle. Musée Garinet 13 rue Pasteur, 51000 Châlons-en-Champagne 51000 Châlons-en-Champagne Marne

