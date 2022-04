Visite libre à la lampe torche au musée du Cloître de Notre-Dame-en-Vaux Musée du cloître de Notre-Dame-en-Vaux, 14 mai 2022 19:00, Châlons-en-Champagne.

Samedi 14 mai, 19h00 Sur place Entrée libre

Explorez les détails insolites et secrets de l’ancien cloître de Notre-Dame-en-Vaux.

À la lueur de votre lampe de poche, explorez les détails insolites et secrets de l’ancien cloître de Notre-Dame-en-Vaux. Partez à la découverte de cet édifice construit au 12ème siècle, détruit au 18ème siècle et retrouvé lors des fouilles entreprises par Léon Pressouyre entre 1963 et 1976. À découvrir les statues-colonnes, chapiteaux décoratifs et historiés, corniches et piliers qui formaient cet ensemble unique.

Musée du cloître de Notre-Dame-en-Vaux Rue Nicolas Durand, Châlons-en-Champagne, Marne, Grand Est 51000 Châlons-en-Champagne Marne

03 26 69 38 53 http://www.chalonsenchampagne.fr/culture-et-tourisme/a-votre-service/musees-municipaux Monument inscrit au patrimoine mondial de l’Unesco, le cloître, édifié dans les années 1170-1180 a été détruit par les chanoines et les paroissiens en 1759 et 1766. Des fouilles entreprises en 1963 et 1976 remettent à jour des vestiges d’une exceptionnelle richesse iconographique . Les chapiteaux décoratifs et historiés, les statues colonnes, corniches et piliers qui formaient un ensemble unique marquant la transition entre le Roman et Gothique sont aujourd’hui présentés dans un musée spécialement construit pour les accueillir à proximité immédiate de l’aire de l’ancien cloître.

samedi 14 mai – 19h00 à 23h59

