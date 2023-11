Luxembourg Philharmonic – Direction Wayne Marshall LA COMETE SCENE NATIONALE, 20 avril 2024, CHALONS EN CHAMPAGNE.

Luxembourg Philharmonic – Direction Wayne Marshall LA COMETE SCENE NATIONALE. Un spectacle à la date du 2024-04-20 à 20:30 (2024-04-20 au ). Tarif : 27.9 à 27.9 euros.

Soirée américaine ! L’incomparable chef britannique Wayne Marshall vous donne rendez-vous pour une soirée mettant à l’honneur les plus célèbres compositeurs américains. Il se met au piano pour entraîner cuivres, percussions… dans un dialogue endiablé, où les oeuvres des plus célèbres compositeurs américains swinguent à un rythme d’enfer. Le chef orchestre un « boeuf » sur la scène de La Comète, accompagné par l’Orchestre Philharmonique du Luxembourg. Georges Gershwin compose à 26 ans Rhapsody in Blue qui le rendra célèbre par son caractère original : un mélange de musique classique et de jazz. Gershwin jonglera toute sa vie entre ces deux genres. Mais c’est avec An American in Paris, sorte de carnet de voyage musical parisien, que le compositeur passe à la postérité avec cette pièce qu’il considérait comme la plus moderne de ses oeuvres. Nous poursuivrons avec Leonard Bernstein et Symphonic Suite On the Waterfront, film culte de Elia Kazan avec Marlon Brando qui remporta plusieurs Oscars et pour lequel Bernstein fut lui-même nommé plusieurs fois. Enfin avec Harlem de Duke Ellington, c’est le coeur du répertoire du jazz qui est mit à l’honneur. Une soirée aux couleurs du jazz et de la comédie musicale. DURÉE : 1H10 + ENTRACTE Wayne Marshall

Votre billet est ici

LA COMETE SCENE NATIONALE CHALONS EN CHAMPAGNE 5 rue des Fripiers Marne

27.9

EUR27.9.

