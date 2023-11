Ne me Touchez pas – Laura Bachman LA COMETE SCENE NATIONALE, 22 mars 2024, CHALONS EN CHAMPAGNE.

Ne me Touchez pas – Laura Bachman LA COMETE SCENE NATIONALE. Un spectacle à la date du 2024-03-22 à 20:30 (2024-03-22 au ). Tarif : 27.9 à 27.9 euros.

Avant que notre quotidien ne soit bouleversé par la pandémie, la rencontre des peaux et des corps était une norme. Face à la prescription des contacts rapprochés, le toucher prend aujourd’hui une autre dimension et nous réalisons son importance. De ce constat, la chorégraphe Laura Bachman (repérée comme interprète d’Anne Teresa de Keersmaeker ou Benjamin Millepied) a imaginé une pièce où elle explore le toucher sous toutes ses formes : outil de découverte, de réconfort, de plaisir, de violence, de solidarité ou d’analyse. En duo avec la danseuse Marion Barbeau, elle rend visible le toucher, son absence, comme l’énergie qu’il crée entre deux corps. Elle évoque sa place dans nos cultures et nos sociétés. Cette conversation en mouvement, les deux danseuses la mènent aussi avec le musicien Vincent Peirani (accordéon) et en un trio dansé et joué, comme une invitation à voyager dans un monde où les corps conversent, se caressent, s’approchent et s’éloignent, se cherchent, se trouvent et se perdent, se méprennent ou s’entendent. DURÉE : 1H COPRODUCTION

Votre billet est ici

LA COMETE SCENE NATIONALE CHALONS EN CHAMPAGNE 5 rue des Fripiers Marne

27.9

EUR27.9.

Votre billet est ici