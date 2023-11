Alexandre Kantorow LA COMETE SCENE NATIONALE, 18 mars 2024, CHALONS EN CHAMPAGNE.

La Comète a l’honneur d’accueillir le grand pianiste Alexandre Kantorow pour un récital exceptionnel à ne manquer sous aucun prétexte ! En 2019, à 22 ans, Alexandre Kantorow est le premier pianiste français à remporter la médaille d’or du Concours Tchaïkovski ainsi que le Grand Prix. Salué par la critique comme le « jeune tsar du piano » et la « réincarnation de Liszt », il a reçu de nombreux autres prix et est invité à se produire au plus haut niveau dans le monde entier. Depuis ses débuts à l’âge de 16 ans à la Folle Journée de Nantes, il a joué avec certains des plus grands chefs et orchestres du monde, parmi lesquels le Budapest Festival Orchestra et Ivan Fischer, l’Orchestre du Mariinski et Valery Gergiev ou encore l’Orchestre de l’Académie Santa Cecilia et Antonio Pappano. En récital, il se produit à la Philharmonie de Paris, au Queen Elizabeth Hall de Londres, au Carnegie Hall à New York ou encore au Konzerthaus de Berlin. Alexandre Kantorow est lauréat de la Fondation Safran et de la Banque Populaire, et a remporté en 2020 les Victoires de la Musique Classique dans deux catégories : Enregistrement de l’Année et Soliste Instrumental de l’Année. Il a étudié avec Pierre-Alain Volondat, Igor Lazko, Frank Braley et Rena Shereshevskaya. DURÉE : 1H40 + ENTRACTE Alexandre Kantorow

LA COMETE SCENE NATIONALE CHALONS EN CHAMPAGNE 5 rue des Fripiers Marne

