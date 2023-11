Laurent Bardainne et Tigre D’eau Douce LA COMETE SCENE NATIONALE Catégories d’Évènement: Châlons-en-Champagne

Marne Laurent Bardainne et Tigre D’eau Douce LA COMETE SCENE NATIONALE, 20 février 2024, CHALONS EN CHAMPAGNE. Laurent Bardainne et Tigre D’eau Douce LA COMETE SCENE NATIONALE. Un spectacle à la date du 2024-02-20 à 20:30 (2023-12-09 au ). Tarif : 27.9 à 27.9 euros. Talentueux saxophoniste, Laurent Bardainne (qui a collaboré pour les plus grands de Pharrel Williams à Tony Allen) partage la scène avec Tigre d’eau douce, un quintet jazz puissant. Le saxophoniste et compositeur Laurent Bardainne a réuni son groupe pour un deuxième album lumineux « Hymne au soleil ». Dans une jungle composée de grooves entêtants et de refrains festifs, le quintet part sur les routes pour une aventure ensoleillée. Un pas de côté dans l’univers du jazz où les sons proches de la pop et de l’électro vous donneront envie de danser ! Laurent Bardainne Votre billet est ici LA COMETE SCENE NATIONALE CHALONS EN CHAMPAGNE 5 rue des Fripiers Marne 27.9

