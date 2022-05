ON N’EST PAS LÀ POUR SUCER DES GLACES Cirque Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

ON N’EST PAS LÀ POUR SUCER DES GLACES Cirque, 4 décembre 2019 19:30, Châlons-en-Champagne. 4 – 15 décembre 2019 Sur place Billetterie en ligne ou sur place une heure avant chaque représentation – Tarifs 16 €, 11,50 € ou 7,50 € sur conditions. https://www.cnac.fr/actualite/1897/ON-N’EST-PAS-LA-POUR-SUCER-DES-GLACES-Spectacle-de-fin-d’Etudes-2019-2020, 0326211243 Spectacle de fin d’études de la 31e promotion, mise en piste par Galapiat Cirque. Du 4 au 15 décembre 2019 dans le cirque historique en collaboration avec la Comète, Scène nationale. Le spectacle collectif de fin d’études, temps fort du cursus au CNAC Chaque année, au terme d’un cursus de trois ans, une quinzaine de nouveaux artistes de très haut niveau quitte l’établissement pour entrer dans la profession, en France, en Europe ou ailleurs. La création et la diffusion d’un spectacle collectif de fin d’études, mis en piste par un professionnel de forte notoriété, sont les temps forts de la dernière année du cursus. Cette année, une 31e promotion composée de seize étudiants, de neuf nationalités et neuf disciplines circassiennes, sous la conduite de Galapiat Cirque. Avec bascule coréenne, corde lisse, acro-danse, jonglerie, cerceau aérien, mât chinois, corde volante, roue Cyr et trapèze ballant : “Seize artistes se situent aux seize extrêmes possibles. Ils ont une seule chose en commun : ils ne sont pas là pour sucer des glaces. À partir de ce constat, ils n’ont pas le droit de décevoir les attentes. Ils vont devoir s’engager et sortir de leur zone de confort. À travers chacun d’entre eux, c’est toute une nouvelle génération qui se découvre. Leur façon de se rebeller, d’être là, right here and right now. Ils vont façonner le monde dans lequel ils débarquent, mais leur vraie force, c’est d’en être tout simplement conscients.” Galapiat Cirque Les artistes interprètes de la 31e promotion Demian Bucci Suisse, Sebastian Krefeld Danemark, Oskar Norin Suède et Anton Persson Suède Bascule coréenne – Fernando Arevalo Casado Espagne Corde lisse – Davide Bonetti Italie Acro-danse – Carlo Cerato Italie Jonglerie – Noémi Devaux France Cerceau aérien – Hector Diaz Mallea Chili Mât chinois – Aurora Dini Italie Cerceau aérien – Darianne Koszinski Allemagne Corde volante – Marica Marinoni Italie Roue Cyr – Ivan Morales Ruiz Mexique Trapèze ballant – Pablo Peñailillo Soto Chili Corde lisse – Maël Thierry France Mât chinois – Céline Vaillier France Mât chinois. L’équipe artistique et technique Galapiat Cirque Mise en piste – Thomas Bourreau Création Lumière – Nadège Renard, assistée de Julie Coffinières et Romane Cassard Création Costumes – Julien Mugica Régie générale – Jacques Girier Régie Plateau – Vincent Griffaut Régie Lumière Cirque Avenue du Maréchal Leclerc 51000 Châlons-en-Champagne 51000 Châlons-en-Champagne Marne mercredi 4 décembre 2019 – 19h30 à 21h00

jeudi 5 décembre 2019 – 14h30 à 16h00

vendredi 6 décembre 2019 – 19h30 à 21h00

samedi 7 décembre 2019 – 19h30 à 21h00

dimanche 8 décembre 2019 – 16h00 à 17h30

mercredi 11 décembre 2019 – 19h30 à 21h00

jeudi 12 décembre 2019 – 14h30 à 16h00

vendredi 13 décembre 2019 – 19h30 à 21h00

samedi 14 décembre 2019 – 19h30 à 21h00

dimanche 15 décembre 2019 – 16h00 à 17h30

