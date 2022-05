LE CYCLE DE L’ABSURDE – spectacle de fin d’études 32e promotion du Cnac Cirque Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

LE CYCLE DE L’ABSURDE – spectacle de fin d’études 32e promotion du Cnac Cirque, 15 décembre 2020 19:00, Châlons-en-Champagne. 15 – 17 décembre 2020 Sur place infos tarifs et billetterie sur www.cnac.fr rubrique vente en ligne Spectacle de fin d’études de la 32e promotion du Centre national des arts du cirque, mise en scène Raphaëlle Boitel – Cie L’Oublié(e) CENTRE NATIONAL DES ARTS DU CIRQUE Mise en scène Raphaëlle Boitel – Cie L’Oublié(e) Création 15 au 17 Décembre 2020

Cirque historique de Châlons-en-Champagne

en collaboration avec la Comète, scène nationale de Châlons-en-Champagne Le spectacle de fin d’études La dernière phase du cursus, dite d’insertion professionnelle, consiste notamment en la création et la présentation du spectacle de fin d’études qui valident le diplôme. Cette année, le CNAC en confie la mise en scène à Raphaëlle Boitel – Cie L’Oublié(e) Acrodanse, trapèze Washington, mât chinois, équilibre sur vélo, trapèze fixe, corde lisse, portés acrobatiques, fil, roue allemande, sangles, corde volante, jonglerie : rendez-vous est donné avec la 32e promotion composée de quatorze étudiants, de sept nationalités et douze disciplines circassiennes. Cirque Avenue du Maréchal Leclerc 51000 Châlons-en-Champagne 51000 Châlons-en-Champagne Marne mardi 15 décembre 2020 – 19h00 à 20h30

mercredi 16 décembre 2020 – 19h00 à 20h30

jeudi 17 décembre 2020 – 19h00 à 20h30

