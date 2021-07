75ème Foire de Châlons Capitole, 3 octobre 2021 06:00, Châlons-en-Champagne.

3 – 13 octobre

Pour sa 75ème édition qui se tiendra du 3 au 13 septembre, la Foire de Châlons promet de belles festivités

75ème Foire de Châlons – Le rendez-vous de la rentrée

Depuis sa création en 1947, la Foire de Châlons s’est imposée comme le 2ème rendez-vous agricole de France, une manifestation devenue incontournable dans l’Est du pays, placée sous le haut patronage du ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation. Initialement destiné au monde agricole, cet événement s’est étendu au fil des décennies au secteur marchand, à celui des services ainsi qu’aux organisations professionnelles et syndicales.

La Foire de Châlons – organisée par l’UCIA (Union Commerciale, Industrielle et Artisanale) – rassemble chaque année pendant onze jours les sphères agricole, politique, économique et sociétale afin de renforcer les liens entre ces différentes filières. Vitrine de l’excellence du savoir-faire français et véritable porte-parole des enjeux sociétaux, la Foire de Châlons entend faire rayonner ses territoires et son agriculture à l’international.

Très appréciée, la Foire est un événement populaire qui séduit le plus grand nombre où il règne une atmosphère chaleureuse et conviviale. Lors de sa dernière édition en 2019, l’événement a d’ailleurs rencontré un franc succès en accueillant plus de 261 000 visiteurs.

Pour sa 75ème édition qui se tiendra du 3 au 13 septembre, la Foire de Châlons promet de belles festivités et des rencontres marquantes grâce notamment à la présence de plus de 765 exposants issus de secteurs variés (gastronomie, machinisme et matériel agricole, nouvelles technologies, automobile, ameublement, décoration, etc.).

Conscients des enjeux environnementaux auxquels la société actuelle doit faire face, les organisateurs de la Foire de Châlons s’engage cette année sur une voie plus vertueuse. Loin du dogmatisme vert et de l’écologie punitive, la Foire de Châlons souhaite véritablement incarner une écologie incitative, positive, pragmatique et définitivement enracinée dans les territoires. Pour sensibiliser l’ensemble des parties prenantes, une brigade verte sera présente sur place pendant toute la durée de la Foire pour sensibiliser de manière pédagogique et veiller au respect des gestes écoresponsables.

Pendant ces 11 jours, des animations et rendez-vous seront à retrouver sur l’ensemble des stands répartis sur les 13 hectares d’exposition.

Capitole châlons-en-champagne 51000 Châlons-en-Champagne Marne

dimanche 3 octobre – 06h00 à 23h59

lundi 4 octobre – 00h30 à 23h59

mardi 5 octobre – 00h30 à 23h59

mercredi 6 octobre – 00h30 à 23h59

jeudi 7 octobre – 00h30 à 23h59

vendredi 8 octobre – 00h30 à 23h59

samedi 9 octobre – 00h30 à 23h59

dimanche 10 octobre – 00h30 à 23h59

lundi 11 octobre – 00h30 à 23h59

mardi 12 octobre – 00h30 à 23h59

mercredi 13 octobre – 00h30 à 23h59