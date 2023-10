Semaine Européenne de la Réduction des Déchets Châlons Agglo Châlons-en-Champagne, 12 novembre 2023, Châlons-en-Champagne.

Châlons-en-Champagne,Marne

Tous acteurs de la réduction des déchets !

Les actions proposées :

– Dimanche 12 novembre de 8h à 18h : Foire de la Saint-Martin : parlons déchets !

– Samedi 18 novembre de 9h à 19h : Distribution gratuite de compost

– Samedi 18 novembre de 10h à 12h et de 14h à 18h : Découverte de la Recyclerie et ateliers éco-responsables

– Mercredi 22 novembre de 14h à 17h : Participez à la fresque de l’Économie Circulaire !

Programme complet en téléchargement ci-dessous..

2023-11-12 fin : 2023-11-22 . .

Châlons Agglo

Châlons-en-Champagne 51000 Marne Grand Est



Everyone involved in waste reduction!

Proposed actions:

– Sunday, November 12, 8am-6pm: Foire de la Saint-Martin: let’s talk waste!

– Saturday, November 18, 9am to 7pm: Free compost distribution

– Saturday, November 18, 10am to 12pm and 2pm to 6pm: Recyclerie discovery and eco-responsible workshops

– Wednesday, November 22, 2pm to 5pm: Take part in the Circular Economy fresco!

Download the full program below.

Pongamos todos de nuestra parte para reducir los residuos

Acciones propuestas:

– Domingo 12 de noviembre de 8.00 a 18.00 horas: Feria de Saint-Martin: ¡hablemos de residuos!

– Sábado 18 de noviembre de 9.00 a 19.00 h: Distribución gratuita de compost

– Sábado 18 de noviembre de 10.00 a 12.00 h y de 14.00 a 18.00 h: Descubrimiento de la Recyclerie y talleres ecorresponsables

– Miércoles 22 de noviembre de 14:00 a 17:00: ¡Participe en el fresco de la Economía Circular!

Descargue el programa completo a continuación.

Alle sind Akteure der Abfallreduzierung!

Die vorgeschlagenen Aktionen :

– Sonntag, 12. November, 8-18 Uhr: Martinsmarkt: Lassen Sie uns über Abfall reden!

– Samstag, 18. November von 9 bis 19 Uhr: Kostenlose Verteilung von Kompost

– Samstag, 18. November, 10-12 Uhr und 14-18 Uhr: Entdeckung der Recyclerie und umweltbewusste Workshops

– Mittwoch, 22. November, 14.00-17.00 Uhr: Beteiligen Sie sich am Fresko der Kreislaufwirtschaft!

Das vollständige Programm können Sie unten herunterladen.

Mise à jour le 2023-10-23 par Office de tourisme de Châlons-en-Champagne