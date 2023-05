LA FÊTE DU VÉLO EN ANJOU, 25 juin 2023, .

Envie de découvrir la Loire et ses trésors en toute liberté ? Rendez-vous sur l’une des plus belles routes de France, une piste cyclable inédite et éphémère à parcourir le nez au vent !.

2023-06-25 à ; fin : 2023-06-25 18:00:00. .

Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Want to discover the Loire and its treasures in complete freedom? Take a ride on one of the most beautiful roads in France, an original and ephemeral cycle track to ride with your nose to the wind!

¿Desea descubrir el Loira y sus tesoros con total libertad? Recorra una de las carreteras más bellas de Francia, un carril bici original y efímero para rodar con la nariz al viento

Haben Sie Lust, die Loire und ihre Schätze in aller Freiheit zu entdecken? Dann begeben Sie sich auf eine der schönsten Straßen Frankreichs, einen neuartigen und vergänglichen Radweg, den Sie mit der Nase im Wind befahren können!

