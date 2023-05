CROISIÈRE FAUNE & FLORE AU FIL DE LA LOIRE – LE GABAROT DE LOIRE Ponton, 3 juin 2023, Chalonnes-sur-Loire.

Les Chalandoux du 5ème Vent vous accueillent à bord du Gabarot de Loire pour une échappée dépaysante sur le grand fleuve royal. Au départ de Chalonnes-sur-Loire, embarquez à la découverte des paysages et des milieux naturels de la Loire et découvrez la faune et la flore ligérienne..

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 . EUR.

Ponton Quai Gambetta

Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire



The Chalandoux du 5ème Vent welcome you aboard the Gabarot de Loire for a relaxing escape on the great royal river. From Chalonnes-sur-Loire, embark to discover the landscapes and natural environments of the Loire and learn about the fauna and flora of the Loire.

Los Chalandoux du 5ème Vent le dan la bienvenida a bordo del Gabarot de Loire para un relajante viaje por el gran río real. Saliendo de Chalonnes-sur-Loire, embárquese en un viaje para descubrir los paisajes y entornos naturales del Loira y conocer la fauna y flora del Loira.

Die Chalandoux du 5ème Vent begrüßen Sie an Bord des Gabarot de Loire für eine abwechslungsreiche Flucht auf dem großen königlichen Fluss. Von Chalonnes-sur-Loire aus können Sie sich an Bord begeben, um die Landschaften und natürlichen Lebensräume der Loire zu erkunden und die Fauna und Flora der Loire zu entdecken.

