BALADE DÉGUSTATION « ÉCHAPPÉE BELLE » A BORD DU CINQUIEME VENT – LE GABAROT DE LOIRE Ponton, 13 mai 2023, .

Les Chalandoux du 5ème Vent vous accueillent à bord du Gabarot de Loire pour une échappée gourmande sur le grand fleuve royal. Au départ de Chalonnes-sur-Loire, embarquez pour une douce balade au fil de l’eau à l’heure de l’apéro, en fin d’après-midi..

2023-05-13 à ; fin : 2023-05-13 . EUR.

Ponton Quai Gambetta

Chalonnes-sur-Loire 49290 Maine-et-Loire Pays de la Loire



Les Chalandoux du 5ème Vent welcome you on board the Gabarot de Loire for a gourmet escape on the great royal river. Departing from Chalonnes-sur-Loire, embark for a sweet stroll along the water at the time of the aperitif, in the late afternoon.

Los Chalandoux du 5ème Vent le dan la bienvenida a bordo del Gabarot de Loire para una escapada gastronómica por el gran río real. Saliendo de Chalonnes-sur-Loire, embárquese en un suave paseo por el agua a la hora del aperitivo, a última hora de la tarde.

Die Chalandoux du 5ème Vent begrüßen Sie an Bord des Gabarot de Loire zu einer Gourmetfahrt auf dem großen königlichen Fluss. Von Chalonnes-sur-Loire aus begeben Sie sich am späten Nachmittag zur Aperitifzeit an Bord für eine sanfte Fahrt entlang des Wassers.

Mise à jour le 2023-04-20 par eSPRIT Pays de la Loire