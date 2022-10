Chalon-sur-Saône pendant la Première Guerre Mondiale Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Catégories d’évènement: Chalon-sur-Saône

Sane-et-Loire EUR 0 0 Un guide conférencier des Villes et Pays d’art et d’histoire vous mènera dans la ville telle que ceux qui partaient alors pour le front la voyait. La ville fut profondément transformée, à la fin du XIXe siècle, par les progrès de la révolution industrielle et la modernisation économique : de nouveaux habitants ont afflué et la population des classes moyenne et ouvrière a augmenté. Des quartiers neufs ont vu le jour le long des routes d’Autun et de Paris, le boulevard de la République s’est modernisé et les zones industrielles ont continué à s’étendre le long du canal. De 1914 à 1918, le quotidien des habitants alterne entre pénurie de matières premières et restrictions alimentaires, particulièrement après 1916. Les lieux de soin aux soldats se multiplient, ainsi que les sociétés de bienfaisance à l’égard des plus démunis… Tarif plein : 3€60 Réservation uniquement par téléphone au 03 85 93 15 98 Il est conseillé de retirer son billet à l’Espace Patrimoine 24, quai des messageries PLACES LIMITÉES La gratuité est accordée aux enfants et aux jeunes jusqu’à 18 ans, aux étudiants jusqu’à 25 ans, aux demandeurs d’emploi, aux personnes à mobilité réduite et aux bénéficiaires du RSA Renseignements complémentaires au 03 85 93 15 98 Espace Patrimoine 24 quai des Messageries Chalon-sur-Saône

