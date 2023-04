LITTORAL Chalon-sur-saône, festival Chalon Dans La Rue, 20 juillet 2023, Chalon-sur-Saône.

Nous sommes le Collectif du Prélude et nous partageons pour cette prochaine création l’envie de créer une aventure, de bâtir une épopée. Nous avons besoin d’un spectacle à nombreu.ses.x qui fait corps avec l’espace public, comme une réponse politique face à l’accroissement des contraintes sécuritaires et sanitaires.

Littoral est une adaptation en rue de l’œuvre de Wajdi Mouawad.

Littoral nous ramène au rapport à nos pères, à la transmission, à l’affranchissement du passé, à la nécessité de lutter pour faire de la place.

Résumé: En apprenant la mort de son père inconnu, l’orphelin Wilfrid souhaite l’enterrer auprès de sa mère. Il se heurte aux institutions et à sa famille qui lui font obstacle. Il décide alors de lui offrir une sépulture dans son pays natal, coin du monde dévasté par les horreurs de la guerre, dont les cimetières sont pleins. Il doit chercher un endroit de repos pour son père. Cette quête l’oblige à éprouver la réalité de l’autre.

La dépouille achèvera son périple dans les bras de la mer. À travers les rencontres douloureuses qu’il fera à cette occasion, Wilfrid entreprend de retrouver le fondement même de son existence et de son identité.

Notre LITTORAL se jouera en 3 épisodes, dans 3 endroits différents de la ville. Chaque épisode propose une esthétique différente et un rapport unique à la place des spectatrices et spectateurs. Nous partons tou.te.s ensemble, public et comédien.ne.s, dans une aventure collective pour connaître l’issue de l’histoire des personnages. L’onirique et le fantasque prennent place dans les moments difficiles et rythment nos 3 épisodes. Le public, comme les protagonistes, est emporté par le souffle de cette grande aventure. À la manière d’une série où chaque acte nous tient en désir d’une suite, chaque épisode donnera rendez-vous au prochain.

Dans LITTORAL ce sont 8 comédien.ne.s en jeu pour une trentaine de personnages. Ensemble, ils déploient un monde de rencontres, un monde avec tout ce qu’il a de tragique, de burlesque, de ridicule et de révoltant. On traverse les époques, les continents et les histoires. Jouer à 8 aujourd’hui est un acte d’espérance et de résistance. Comme les jeunes de notre histoire nous crions au monde qu’À LA CROISÉE DES CHEMINS IL PEUT Y AVOIR L’AUTRE. Que ce monde-là ne peut se traverser qu’ensemble. Solitaires mais solidaires.

