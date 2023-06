tu es là Chalon-sur-saône, festival Chalon Dans La Rue Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône Catégories d’Évènement: CHALON SUR SAONE

Saône-et-Loire tu es là Chalon-sur-saône, festival Chalon Dans La Rue Chalon-sur-Saône, 19 juillet 2023, Chalon-sur-Saône. tu es là 19 – 23 juillet Chalon-sur-saône, festival Chalon Dans La Rue Gratuit – Sur réservation Elles te racontent une histoire, chacune dans sa langue.

Te raconter cette histoire, c’est juste un prétexte.

Elles te le disent et insistent, détaillent.

Parce que ce qui est important, ça n’est pas l’histoire, mais la situation.

Toi, elles, les autres avec.

Ensemble.

Là.

Comme auprès du feu.

Se rassembler, se donner de l’importance les uns, les unes les autres.

Exister au même endroit.

Et puis chercher, se poser la question de ce qui est important pour chacune d’entre nous. Un spectacle prévu pour se jouer dans toutes les langues du monde.

À Chalon, en version franco-chilienne et franco-japonaise. LES LIEUX ET HORAIRES

DU 19 AU 22 JUILLET – 21h30 et 00h30 INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Toutes les infos sur : https://www.chalondanslarue.com Chalon-sur-saône, festival Chalon Dans La Rue chalon sur saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « email », « value »: « ktha@ktha.org »}] [{« link »: « https://www.chalondanslarue.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-19T21:30:00+02:00 – 2023-07-19T22:30:00+02:00

2023-07-23T00:30:00+02:00 – 2023-07-23T01:30:00+02:00 Théâtre de rue ktha Détails Catégories d’Évènement: CHALON SUR SAONE, Saône-et-Loire Autres Lieu Chalon-sur-saône, festival Chalon Dans La Rue Adresse chalon sur saône Ville Chalon-sur-Saône Departement Saône-et-Loire Age min 12 Age max 99 Lieu Ville Chalon-sur-saône, festival Chalon Dans La Rue Chalon-sur-Saône

Chalon-sur-saône, festival Chalon Dans La Rue Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chalon-sur-saone/

tu es là Chalon-sur-saône, festival Chalon Dans La Rue Chalon-sur-Saône 2023-07-19 was last modified: by tu es là Chalon-sur-saône, festival Chalon Dans La Rue Chalon-sur-Saône Chalon-sur-saône, festival Chalon Dans La Rue Chalon-sur-Saône 19 juillet 2023