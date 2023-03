Société en chantier Chalon-sur-Saône, 26 mai 2023, Chalon-sur-Saône.

Société en chantier Vendredi 26 mai, 15h00 Chalon-sur-Saône Tarif normal 25€ Tarif réduit Jeunes – 25 ans, demandeurs d’emploi, intermittents du spectacle, bénéficiaires des minimas sociaux 15€ Sur réservation

Théâtre immersif et visite de bâtiment

L’Espace des Arts de Chalon-sur-Saône

Construit en 1971 dans le cadre du développement des Maisons de la Culture voulues par André Malraux, ce « paquebot » de 13 000 m² classé monument historique a été entièrement rénové et modernisé. Après deux ans de travaux qui ont permis d’adoucir et de mettre en valeur son style brutaliste, menés par le groupement d’architectes franco-belge Pierre Hebbelinck et L’Atelier Hart Berteloot, un nouvel Espace des Arts voit le jour en septembre 2018.

Société en chantier de Stephan Kaegi / Rimini Protokoll

Dans une salle transformée en terrain de construction, les spectateurs déambulent par petits groupes afin de rencontrer les différents acteurs responsables des chantiers de l’espace commun contemporain : experts en droit, maçonnerie, urbanisme, entreprenariat privé, finance… Stefan Kaegi s’est appuyé sur des témoignages et une enquête approfondie pour dénoncer la précarité d’ouvriers qui côtoie de grands scandales de corruption et d’enrichissement personnel. Retards de livraison, ajustements de coûts, relations d’interdépendance complexes, connexions invisibles à travers le monde… révèlent les tensions entre décisions publiques et intérêts privés. Alors, on s’interroge. Comment se décide l’avenir des lieux dans lesquels nous vivons et peut-on imaginer transformer les villes ? Tous les paradoxes de notre société dans un spectacle immersif, ludique et lucide sur un sujet passionnant rarement évoqué au théâtre et originalement mis en scène !

Programme

15:00 Départ parking de la Rodia à Besançon

17:00 Visite guidée du site, de la rénovation aux coulisses

18:30 Temps libre avec possibilité de restauration sur place

20:00 Spectacle

22:00 Voyage retour

Minuit à Besançon

Distribution

Concept et mise en scène Stefan Kaegi Scénographie Dominic Huber Recherches Viviane Pavillon Dramaturgie Imanuel Schipper Assistanat à la mise en scène Tomas Gonzalez Création sonore Stéphane Vecchione Avec Mélanie Baxter-Jones, Geoffrey Dyson, Matias Echanove ou Amin Khosravi, Tianyu Gu, Laurent Keller ou Jérôme Gippet, Tristan Pannatier, Alvaro Rojas Nieto, Mathieu Ziegler Résidence de création et construction du décor Théâtre Vidy-Lausanne Régie générale Quentin Brichet Régie lumière David Perez Régie son François Planson Régie plateau Mathieu Pegoraro, Sandra Schlatter Régie vidéo Marc Vaudroz Production Sylvain Didry

Production

Théâtre Vidy-Lausanne Coproduction Rimini Apparat • Festival Paris l’été • Réunion des musées nationaux – Grand Palais • Bonlieu, scène nationale d’Annecy • Malraux, Scène nationale de Chambéry et de la Savoie • Fonds de dotation du Quartz • Scène Nationale d’Albi – Tarn • Festival de Marseille • Edinburgh International Festival.

Ce spectacle est soutenu par le projet PEPS dans le cadre du programme européen de coopération territoriale Interreg V France-Suisse.

D’après Gesellschaftsmodell Großbaustelle (Staat 2), une production de Rimini Protokoll et du Düsseldorfer Schauspielhaus, en collaboration avec Haus der Kulturen der Welt.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

