Jack & The Bearded Fishermen + Watertank LaPéniche Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-26 20:30:00

fin : 2024-04-26

Jack & The Bearded Fisherman

< Noise Rock / Post-Hardcore - Besançon >

Depuis 2005, Jack & the bearded fishermen cultive son univers dans les distorsions et les mélodies bruyantes. La formule est brute (basse, batterie, trois guitares et deux voix) mais le propos est moderne. A la frontière de la Noise et du Heavy-Rock, du Post-Hardcore et de l’Indie, les cinq bisontins reviennent en 2022 avec Playful winds leur quatrième album et continuent de creuser un sillon musical qui leur est propre.

Quelques références souvent évoquées par le groupe Failure, Quicksand, Melvins, Impure Wilhelmina, Unsane, Torche…. Avec des membres de HORSKH (EBM/Métal), RED GLOVES (Indie Punk), GO SPLEEN (Indie Rock).

> Découvre https://youtu.be/KK6jRambvrs

Watertank

< Post-hardcore / indie rock / shoegaze - Nantes >

Watertank revient en 2024 avec son 4eme album Liminal Status. Un album qui traite, en sous texte, de questions plus politiques.

Un son toujours ancré dans le post hardcore et le rock alternatif des années 90 avec une touche de pop et de shoegaze.

Ils défendront cet album sur la route au cours d’une tournée de 10 dates au coté des légendes Jack and the Bearded Fishermen.

FFO Hum, Quicksand, Failure, Sugar, Autolux, Nothing

> Découvre https://youtu.be/s_zuy9H_pxc

_

Réservations :

– Sympathy For The Vinyl, 12 rue des Poulets

– Rock’n art Café, 1 rue Pasteur

– En ligne https://shorturl.at/DJLZ0 (frais de loc.)

– Sur l’Application Pass Culture

CB à la billetterie et au bar !

_______________________

Ouverture des portes 20h30

EUR.

LaPéniche 52 quai Saint Cosme

Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté com@lapeniche.org



