[CONCERTS] PELOUSE + YACK + ÙØ LaPéniche Chalon-sur-Saône, samedi 6 avril 2024.

[CONCERTS] PELOUSE + YACK + ÙØ LaPéniche Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-06

fin : 2024-04-06

Pelouse

< Chanson contemporaine / rock indé - Grenoble >

Après un EP en 2017 et leur premier album Bowling en 2021, le trio PELOUSE, qui réunit Xavier Machault, Quentin Biardeau et Martin Debisschop, revient avec découdre. Un disque de dix titres où boîtes à rythme, saxophone fiévreux, synthés et basses épaisses dialoguent avec des textes sensibles, tantôt intimes ou politiques, tantôt surréalistes ou poétiques. Pour ce nouvel opus, le groupe a travaillé dans un univers musical plus resserré, à la fois sauvage et subtil, où rock électronique et chanson actuelle conversent. Le groupe continue à entretenir sa singularité qui le rend assez inclassable, quelque part entre Dominique A et LCD Soundsystem, entre Brigitte Fontaine et Morphine.

Sur scène, PELOUSE, maniant l’art du décalage avec finesse, n’a pas peur de nous mener vers des abîmes. Dans le fond comme dans la forme, PELOUSE frôle joyeusement les limites du raisonnable.

> Découvre https://youtu.be/ZAna1PVNKZk

Yack

< Chanson Folk Électro-poétique - Val d'Oingt, Beaujolais >

Le style musical oscille entre pop, rock, folk et électro, mais reste avant tout au service de la chanson, de la voix grave, immédiatement identifiable de YACK et de son goût pour le maniement des mots.

Un projet solo affuté et produit sur scène depuis plus de 2 ans avec des 1ères parties mémorables comme celles de CharlElie Couture, Miossec, Renan Luce, Paris Combo ou encore Brigitte Fontaine.

Un percussionniste (pad électro spdsx), Josselin Doubliez, a intégré le projet pour accompagner YACK sur scène depuis la sortie du 1er EP (disque 5 titres) Silence Radio en novembre 2022.

> Découvre https://youtu.be/tuJP_mLX_uY

ÙØ

< Electro-punk / spoken word - Le Creusot >

ÙØ (prononcez [u-o]) décline par le feu et la glace sa rage face aux turpitudes d’un monde ultra politisé. Mais c’est quoi ÙØ ? Une voix féminine qui scande ses textes en français sur une musique électronique martiale, froide & viscérale tout à la fois. En dissimulant leurs visages derrière des masques, Elise & Einar privilégient le message plutôt que le porteur. ÙØ trace son chemin sonique à la croisée de Sleaford Mods, Bruit Noir, Non Stop, Dälek.

> Découvre https://youtu.be/3wj5M1dTmrQ

Réservations :

– Sympathy For The Vinyl, 12 rue des Poulets

– Rock’n art Café, 1 rue Pasteur

– En ligne https://shorturl.at/eqwA5 (frais de loc.)

– Sur l’Application Pass Culture

CB à la billetterie et au bar !

EUR.

LaPéniche 52 quai Saint Cosme

Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté com@lapeniche.org



L’événement [CONCERTS] PELOUSE + YACK + ÙØ Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2024-01-18 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I