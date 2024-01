[Musiques Actuelles au Lycée] Loman + Selecta Sympathy For The Vinyl Chalon-sur-Saône, jeudi 14 mars 2024.

[Musiques Actuelles au Lycée] Loman + Selecta Sympathy For The Vinyl Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Début : 2024-03-14

fin : 2024-03-14

Le concert à bien lieu à LaPéniche.

Dans le cadre du dispositif Musiques Actuelles au Lycée, coordonné par l’association JM France en BFC, en collaboration avec la Région académique, la DRAAF et 12 salles de concert en région, et avec le soutien du Conseil régional et de la DRAC, l’artiste Loman intervient dans des classes de lycées autour de la thématique « Quelles langues pour quelles musiques ? ». Ces échanges offrent aux lycéens et apprentis, citoyens en devenir et amateurs de musique, de porter un autre regard sur les musiques actuelles et leur offrira une ouverture culturelle sur le monde qui les entoure.

Et dans ce cadre, tous les élèves des lycées sont invités au concert de Loman le 14 mars à LaPéniche

Loman

< pop électro - Bourgogne-Franche-Comté >

Associant avec beaucoup d’élégance des nappes mélodiques mélancoliques, des beats texturés, une jazzmaster légèrement saturée, à sa voix, tantôt cristalline, tantôt suave et envoûtante, Loman dessine les contours d’un paysage musical électro pop à l’atmosphère très cinématographique.

Influencé à la fois par les sons électroniques exigeants et sombres d’Apparat et Jon Hopkins, que par la poésie subtile et éthérée de Ryuichi Sakamoto, Loman nous transporte vers des territoires encore inexplorés et déploie un univers intense, teinté de spleen et de mystère.

Artiste total, Loman intègre dans son projet musical son travail d’illustrations minimalistes et surréalistes qui renforcent sa musique pour créer une signature artistique à l’image forte.

Selecta Sympathy For The Vinyl

Notre disquaire préféré Guillaume de Sympathy For The Vinyl vient poser du son et vous faire découvrir une sélecta vinyles de son cru !

LaPéniche

Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté com@lapeniche.org



