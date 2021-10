Chalon Festi Bière Chalon-sur-Saône, 13 novembre 2021, Chalon-sur-Saône.

Chalon Festi Bière 2021-11-13 – 2021-11-14 Parc des Expositions 1 rue d’Amsterdam

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire Chalon-sur-Saône

EUR 4 4 2e édition pour le Chalon Festi Bière qui met en avant la qualité, la diversité, la convivialité, les plaisirs. Vous découvrirez des brasseries artisanales de Bourgogne et d’ailleurs, un marché artisanal, des producteurs locaux, des concerts et des animations.

Tarif : 4 € par jour. Parking gratuit.

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé.

chalonfestibiere@gmail.com

Retrouvez-nous sur Facebook et Instagram.

