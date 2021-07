Chalon dans la Rue Chalon-sur-Saône, 21 juillet 2021-21 juillet 2021, Chalon-sur-Saône.

Chalon dans la Rue 2021-07-21 – 2021-07-25 Square Chabas Centre-Ville

Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Chalon dans la rue revient !

Après une année blanche, le festival Chalon dans la rue est de retour !

128 compagnies investissent la ville de Chalon-sur-Saône pour cette édition “sur mesures”.

Les historiques se mêlent aux jeunes artistes, les arts de la rue aux arts numériques, le spectacle vivant aux performances. Théâtre, cirque, danse, marionnettes, musique, installation lumineuse : place à la diversité. Nouveauté en cette année exceptionnelle : la Place des Publics prend soin de vous ! Retrouvez en continu au square Chabas les points d’informations publics et des animations pour vous ressourcer, échanger et marquer le temps des retrouvailles.

Infos pratiques

Accès aux spectacles (dans la limite des places disponibles) par un PASS FESTIVAL à réserver en ligne à partir du 12 juillet ou au kiosque multimédia du square Chabas les 9 et 10 juillet.

LANCEMENT du festival le 19 juillet au square Chabas à 19h. Venez avec une fleur.

Plus d’informations : www.chalondanslarue.com

administration@chalondanslarue.com +33 3 85 90 94 70 http://www.chalondanslarue.com/

dernière mise à jour : 2021-07-03 par