2022-10-26 – 2022-10-28

Marne – ESCAPE GAME

Du mercredi 26 au vendredi 28 octobre de 18h30 à 21h15, et samedi 29 octobre de 9h30 à 22h45.

Dès 16 ans sur inscription. – MASTER CHEF « CUISINE DES MONSTRES »

Vendredi 28 octobre de 9h30 à 11h30 et de 13h30 à 15h30. Finale et résultats à 16h.

Animé par Fabien Souply, chef du restaurant Maison Souply à Châlons.

Ouvert à toutes les familles (parents-enfants) sur inscription. – FREE JUMP DE L’HORREUR

Lundi 31 octobre de 10h à 17h. – ZOMBIE RACE

Lundi 31 octobre de 20h à 22h.

Ouverte à tous sur inscription (saut de la peur dès 12 ans). Grande course d’orientation dans le quartier Vallée Saint-Pierre avec monstres et zombies pour assurer l’ambiance Halloween avec un vrai saut de la peur en fin de parcours. Pour des questions d’organisation et afin de pouvoir garantir une place à tous, il est important que les inscriptions se fassent auprès du CSC Vallée Saint-Pierre à l’accueil, par téléphone ou par email. csc.valleesaintpierre@chalonsenchampagne.fr +33 3 26 68 38 24 Centre Social Et Culturel Vallee Saint Pierre 1 Rue Jean-Sébastien Bach Châlons-en-Champagne

