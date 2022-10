Challoween au CSC Schmit Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Marne – CINE HALLOWEEN

Mercredi 26 octobre dès 14h.

Ouvert à tous sur inscription préalable auprès du CSC Schmit. – CUISINE MONSTRUEUSE

Jeudi 27 octobre à 13h45.

Ouvert à toutes les familles (parents-enfants) sur inscription préalable au CSC Schmit – LE BAL DES VAMPIRES

Vendredi 28 octobre de 18h à 22h.

Ouvert à tous sur inscription préalable au CSC Schmit – LE REVEIL DES MONSTRES

Vendredi 28 octobre de 16h à 18h.

Atelier maquillage. Ouvert à tous. Pour des questions d'organisation et pour pouvoir garantir une place à toutes les personnes intéressées, il est important que toutes les inscriptions se fassent auprès du CSC Schmit, à l'accueil, par téléphone ou par email. csc.schmit@chalonsenchampagne.fr +33 3 26 21 62 28

