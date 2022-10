Challoween au CSC Rive Gauche Châlons-en-Champagne Châlons-en-Champagne Catégories d’évènement: Châlons-en-Champagne

Challoween au CSC Rive Gauche Châlons-en-Champagne, 26 octobre 2022, Châlons-en-Champagne. Challoween au CSC Rive Gauche

24 Rue Henry Dunant Centre Social et Culturel Rive Gauche Châlons-en-Champagne Marne Centre Social et Culturel Rive Gauche 24 Rue Henry Dunant

2022-10-26 – 2022-10-26

Centre Social et Culturel Rive Gauche 24 Rue Henry Dunant

Châlons-en-Champagne

Marne – CINE POP-CORN HALLOWEEN

Mercredi 26 octobre dès 17h30, Salle Polyvalente Pôle Dunant.

Diffusion d’un ancien film d’horreur (tout public) – HALLOWEEN PARTY

Vendredi 4 novembre entre 14h et 18h.

Le parc Bellevue sera décoré pour l’occasion avec au programme plusieurs animations :

> Maquillage pour enfants

> Déambulation d’un échassier par Cirkalsso

> Animation musicale par Urban’Arts

> Boom des monstres égarés

> Ateliers sur le thème d’Halloween animés par le secteur jeunes

> Structure gonflable

> Goûter proposé par l’Association Asmera

> Spectacle final (sous réserve de confirmation) Renseignements / inscriptions auprès du CSC Rive Gauche. csc.rivegauche@chalonsenchampagne.fr Centre Social et Culturel Rive Gauche 24 Rue Henry Dunant Châlons-en-Champagne

