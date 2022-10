Challoween au CSC du Verbeau Châlons-en-Champagne, 28 octobre 2022, Châlons-en-Champagne.

2022-10-28 – 2022-10-28

– SOIREE LOUP GAROU

Vendredi 28 octobre et mercredi 2 novembre de 18h à 20h.

Comment, vous ne connaissez pas Thiercelieux ? Un si joli petit village de l’est, bien à l’abri des vents et du froid, niché entre de charmantes forêts et de bons pâturages. Les habitants de Thiercelieux sont d’affables paysans, heureux de leur tranquillité et fiers de leur travail. Autour d’eux, on trouve des personnages aussi divers qu’une voyante, une sorcière, un voleur, le capitaine (qui radote sans cesse). Pourtant, la nuit, le paisible village est envahi par les loups-garous qui attrapent et dévorent un à un les paysans.

Ouverte à tous sur inscription auprès du CSC Verbeau.

– LE BAL DES VAMPIRES

Lundi 31 octobre de 18h à 21h.

Venez au centre social et culturel boire un verre de sang et danser sur des rythmes endiablés avec vos plus beaux costumes. Une borne a selfie et un concours de déguisements vous permettront de gagner d’horribles cadeaux. Ouvert à tous.

– SOIREE LASER GAME

Vendredi 4 novembre de 17h à 19h.

Au cœur du quartier, créez votre équipe ; venez déguisé et profitez (équipe de maximum 6 personnes).

Inscription auprès du CSC Verbeau.

– SPECTACLE EN SOIREE

Vendredi 4 novembre dès 20h, sous réserve. Renseignements auprès du CSC Verbeau.

csc.verbeau@chalonsenchampagne.fr +33 3 26 68 54 54

