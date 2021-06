Challes, Sarthe Marché local au moulin de Champion Champion Challes Catégories d’évènement: Challes

Marché local au moulin de Champion Champion Challes, 26 juin 2021 14:00-26 juin 2021 18:00, . 26 et 27 juin entrée libre, masque obligatoire Marché artisanal et producteurs locaux Dans le cadre des journées du patrimoine de pays et des moulins, nous ouvrons exceptionnellement notre moulin au public les 26 et 27 juin, de 14h à 18h. Notre moulin , situé dans en cadre magnifique sur le Narais, à la particularité de produire de l’hydroélectricité depuis 2018. A cette occasion, nous organisons un marché d’artisanat et de producteurs locaux

https://www.facebook.com/Le.Moulin.de.champion Champion Challes champion, 72250 CHALLES 72250 Challes Sarthe samedi 26 juin – 14h00 à 18h00

dimanche 27 juin – 14h00 à 18h00

