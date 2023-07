Cynthia Dormeyer, artiste-peintre Challerange, 12 juillet 2023, Challerange.

Challerange,Ardennes

Cynthia, touche à tout, use de ses compétences pour créer et proposer des solutions à destination de projets multiples et variés : de l’illustration à la peinture, du dessin à la vidéo en passant par le monde du spectacle vivant et du cinéma, à la communication visuelle. Influencée par le mouvement Dada, les artistes et street-artistes actuels, Cynthia est inspirée par des travaux et vidéos-animations aux rendus graphiques et affiches. L’action painting de Pollock, occupe une place primordiale parmi les influences de l’artiste laissant ainsi exprimer toute son énergie. Ses œuvres et créations sont riches en couleurs. Vous connaissez Pioupiou ? L’oiseau positif by Cynthia . C’est un oiseau dodu et positif et aussi le compère de Cynthia. Il est là pour amener le peps dont on peut avoir besoin pour passer une bonne journée. Retrouvez-le ainsi que ses œuvres lors parcours street-art dans les rues de Vouziers..

Challerange 08400 Ardennes Grand Est



Cynthia, a jack-of-all-trades, uses her skills to create and propose solutions for multiple and varied projects: from illustration to painting, from drawing to video, passing through the world of live shows and cinema, to visual communication. Influenced by the Dada movement, current artists and street-artists, Cynthia is inspired by works and video-animations with graphic renderings and posters. Pollock’s action painting is one of her main influences, allowing her to express all her energy. His works and creations are rich in colors. Do you know Pioupiou ? The positive bird by Cynthia . He is a plump and positive bird and also Cynthia’s companion. He is there to bring the pep you need to have a good day. Find him and his works during street-art in the streets of Vouziers.

Cynthia, que es una experta en todos los oficios, utiliza sus habilidades para crear y proponer soluciones para múltiples y variados proyectos: desde la ilustración a la pintura, desde el dibujo al vídeo, pasando por el mundo de la actuación en directo y el cine, hasta la comunicación visual. Influenciada por el movimiento dadaísta, los artistas actuales y los artistas callejeros, Cynthia se inspira en obras y video-animaciones con representaciones gráficas y carteles. La pintura de acción de Pollock es una de sus principales influencias, que le permite expresar toda su energía. Sus obras y creaciones son ricas en colores. ¿Conoces a Pioupiou? El pájaro positivo de Cynthia . Es un pájaro rollizo y positivo y también el compañero de Cynthia. Está ahí para darte el ánimo que necesitas para tener un buen día. Puede encontrarlo a él y a sus obras en la ruta del arte callejero en las calles de Vouziers.

Cynthia ist ein Allroundtalent und nutzt ihre Fähigkeiten, um Lösungen für zahlreiche und unterschiedliche Projekte zu kreieren und anzubieten: von Illustrationen über Malerei, Zeichnungen und Videos bis hin zur Welt der darstellenden Künste, des Kinos und der visuellen Kommunikation. Beeinflusst von der Dada-Bewegung, aktuellen Künstlern und Street-Artists, lässt sich Cynthia von Arbeiten und Videoanimationen mit grafischen Renderings und Plakaten inspirieren. Pollocks Action Painting ist einer der wichtigsten Einflüsse der Künstlerin und lässt sie ihre ganze Energie zum Ausdruck bringen. Seine Werke und Kreationen sind reich an Farben. Kennen Sie Pioupiou? Der positive Vogel von Cynthia. Er ist ein pummeliger, positiver Vogel und auch Cynthias Gefährte. Er ist da, um uns den Pep zu geben, den wir brauchen, um einen guten Tag zu verbringen. Sie können ihn und seine Werke auf Streetart-Touren durch die Straßen von Vouziers finden.

