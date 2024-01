CHALLENGEZ VOTRE PROJET AVEC CRESCENDO Lannemezan Lannemezan, mercredi 14 février 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-14T09:15:00+01:00 – 2024-02-14T16:30:00+01:00

Fin : 2024-02-14T09:15:00+01:00 – 2024-02-14T16:30:00+01:00

Vous souhaitez la développer et recevoir du feed-back ?

En partenariat avec le BIC Crescendo, nous vous proposons une journée pour Challengez votre projet le mercredi 14 février 2024 (9h30 16h30) à l’agence France Travail de Lannemezan

Le concept est simple, vous présentez votre idée ou votre projet de façon structurée et détaillée (une trame vous sera ainsi communiquée en ce sens afin de vous aider) dans l’objectif de faire murir votre idée/projet, challenger d’éventuels points durs et d’envisager des pistes de développement, des changements éventuels à mettre en œuvre et de créer des opportunités via les conseils et contacts qui vous seront communiqués.

En échange, vous serez également sollicités afin d’apporter votre regard et votre avis, en toute bienveillance, sur les autres projets. Trois accompagnateurs à la création et au développement d’entreprises du BIC CRESCENDO et un expert (chef d’entreprise, banquiers, etc…) seront également présents afin de vous apporter du feed-back pour booster votre projet.

Lannemezan 65300 Lannemezan Lannemezan Hautes-Pyrénées Occitanie

Atelier Création d’entreprise