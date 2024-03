Challenge Vert Mainsat Mainsat, samedi 13 avril 2024.

Challenge Vert Mainsat Mainsat Creuse

Le Challenge Vert s’installe à Mainsat le 13 avril 2024. L’occasion de (re)découvrir l’est creusois, à VTT ou à pied. Les participants de cette étape à Mainsat pourront ainsi choisir entre 3 circuits VTT (15, 30 et 50 km) et 2 circuits pédestres (7 et 12km).

Les parcours ont été particulièrement travaillés pour mettre en avant le patrimoine de Mainsat et ses alentours. Les départs des différentes courses se feront dans le cadre idyllique du Château des Portes. Les participants emprunteront ensuite de nombreux chemins en plein cœur des bois tout autour de Mainsat. Une vraie respiration dans un cadre préservé.

Informations pratiques:

Challenge Vert à Mainsat samedi 13 avril 2024

Site du Château des Portes

Départs à 13h30

Coordonnées des organisateurs:

Cercle Cycliste Mainsat-Evaux

06 78 33 97 13 / 06 60 51 35 46 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 13:30:00

fin : 2024-04-13

Site du Château des Portes

Mainsat 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine

