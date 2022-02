Challenge Vallée de la Drôme Crest Crest Catégories d’évènement: Crest

Drôme

Challenge Vallée de la Drôme Crest, 13 mai 2022, Crest. Challenge Vallée de la Drôme Crest

2022-05-13 – 2022-05-15

Crest Drôme Crest 18 communes traversées, 200 bénévoles, 11 épreuves sur un seul week-end (un record en Europe !)… tout ça au départ de Crest. Alors, prêts pour le plus grand marathon nature de la Drôme ? admin@mairie-crest.fr +33 4 75 76 61 10 Crest

dernière mise à jour : 2021-12-14 par Office de tourisme Cœur de Drôme – Pays de Crest et de Saillans

Détails Catégories d’évènement: Crest, Drôme Autres Lieu Crest Adresse Ville Crest lieuville Crest Departement Drôme

Crest Crest Drôme https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/crest/

Challenge Vallée de la Drôme Crest 2022-05-13 was last modified: by Challenge Vallée de la Drôme Crest Crest 13 mai 2022 Crest Drôme

Crest Drôme