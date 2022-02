Challenge « Une idée pour mon territoire » IGR-IAE de Rennes, 14 mars 2022, Rennes.

du lundi 14 mars au mardi 15 mars à IGR-IAE de Rennes

**Tu es étudiant.e ? Tu as envie de te sentir utile et de t’engager pour ta ville ou ton territoire ?** * Tu aimes être à l’origine d’actions concrètes, réalistes et tu veux proposer des solutions pour demain ? * Tu as envie de tester l’entrepreneuriat ? * Tu cherches à élargir ton réseau ? **Une idée pour mon territoire est fait pour toi !!** En bref, c’est : * Un évènement 100% **learning by doing** pour développer son esprit d’entreprendre * Un évènement basé sur l’**intelligence collective** pour répondre à une problématique de territoire * Des **rencontres professionnelles** riches et intenses : collectivités, entrepreneurs, élus, étudiants issus d’autres formations , etc. * Des **compétences supplémentaires** sur le CV : travail d’équipe, créativité, prise de parole, etc. Pendant une journée, toi et ton équipe devez apporter une réponse à une problématique de territoire proposée par ton agglomération. A la façon des entrepreneurs, vous définissez un modèle économique avec des outils dédiés et vous pitchez votre idée devant un jury de professionnels. **Tu repars avec des conseils, un réseau enrichi, une méthodologie pour construire et mener à bien un projet et, bien sûr, de la suite dans tes idées !!**

IGR-IAE de Rennes 11 rue Jean Macé, Rennes Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine



2022-03-14T08:30:00 2022-03-14T17:30:00;2022-03-15T08:30:00 2022-03-15T19:00:00