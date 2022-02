Challenge Trottinette électrique tout terrain Peyrins Peyrins Catégories d’évènement: Drôme

Peyrins

Challenge Trottinette électrique tout terrain Peyrins, 18 juin 2022, Peyrins. Challenge Trottinette électrique tout terrain Peyrins

2022-06-18 13:00:00 13:00:00 – 2022-06-18 23:00:00 23:00:00

Peyrins Drôme Peyrins Fort d’une première année très encourageante, nous avons décidé d’organiser une journée découverte de la Trottinette Electrique tout Terrain. resa@trot-trot-trot.fr +33 7 83 01 79 20 http://www.trot-trot-trot.sitew.fr/ Peyrins

