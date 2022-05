Challenge : Tout à Vélo! Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer

Finistère

Challenge : Tout à Vélo! Carhaix-Plouguer, 9 mai 2022, Carhaix-Plouguer. Challenge : Tout à Vélo! Carhaix-Plouguer

2022-05-09 – 2022-06-10

Carhaix-Plouguer Finistère Carhaix-Plouguer Finistère C’est un défi local organisé tous les printemps pour donner envie de se déplacer à vélo. A la fois fun et sans contrainte, il mobilise des groupes de collègues, camarades de classes, familles, colocataires, clubs sportifs à se réunir en

équipe. Selon leur nature et leurs disponibilités, ces équipes vont s’encourager pour effectuer leurs déplacements quotidiens à vélo.

L’important c’est de participer ! Cette année 9 villes participent.

Un classement inter-villes, pondéré selon le

nombre de participant.e.s est aussi proposé.

En 2021, les 2 800 participant.e.s de Bretagne ont

pédalé 450 000 km durant le challenge !

À Carhaix, il s’agit de la 2ème édition, animée par

l’association Wimoov.

Sa première édition avait réuni 75 personnes pour 4 600 kilomètres parcourus ! Equipe WIMOOV

Centre Ouest Bretagne

grand-ouest@wimoov.org

02 98 73 53 17 grand-ouest@wimoov.org +33 2 98 73 53 17 C’est un défi local organisé tous les printemps pour donner envie de se déplacer à vélo. A la fois fun et sans contrainte, il mobilise des groupes de collègues, camarades de classes, familles, colocataires, clubs sportifs à se réunir en

équipe. Selon leur nature et leurs disponibilités, ces équipes vont s’encourager pour effectuer leurs déplacements quotidiens à vélo.

L’important c’est de participer ! Cette année 9 villes participent.

Un classement inter-villes, pondéré selon le

nombre de participant.e.s est aussi proposé.

En 2021, les 2 800 participant.e.s de Bretagne ont

pédalé 450 000 km durant le challenge !

À Carhaix, il s’agit de la 2ème édition, animée par

l’association Wimoov.

Sa première édition avait réuni 75 personnes pour 4 600 kilomètres parcourus ! Equipe WIMOOV

Centre Ouest Bretagne

grand-ouest@wimoov.org

02 98 73 53 17 Carhaix-Plouguer

dernière mise à jour : 2022-04-13 par OT CARHAIX POHER TOURISME-Aux Portes de La vallée des Saints et des Monts d’Arrée

Détails Catégories d’évènement: Carhaix-Plouguer, Finistère Autres Lieu Carhaix-Plouguer Adresse Ville Carhaix-Plouguer lieuville Carhaix-Plouguer Departement Finistère

Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carhaix-plouguer/

Challenge : Tout à Vélo! Carhaix-Plouguer 2022-05-09 was last modified: by Challenge : Tout à Vélo! Carhaix-Plouguer Carhaix-Plouguer 9 mai 2022 Carhaix-Plouguer finistère

Carhaix-Plouguer Finistère