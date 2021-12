Challenge Sustainability Transformer Université de Rennes 1 / Campus de Beaulieu, 13 janvier 2022, Rennes.

Challenge Sustainability Transformer

Université de Rennes 1 / Campus de Beaulieu, le jeudi 13 janvier 2022 à 00:00

LANCEMENT JEUDI 13 JANVIER 2022 (HORAIRE BIENTÔT DISPONIBLE) ———————————————————— ### Les objectifs du challenge L’objectif du challenge Sustainability Transformer est de développer l’esprit d’entreprendre des étudiants rennais lors d’un challenge centré sur les objectifs du développement durable en favorisant l’interdisciplinarité et les contacts avec les entrepreneurs questionnés par le thème. Des équipes pluridisciplinaires d’étudiants issus des écoles et universités rennaises travailleront sur des thématiques liées au développement durable proposées par des entreprises, collectivités, associations du territoire ou des étudiants pendant 2 mois. Un challenge pour les étudiants, co-organisé par des étudiants en lien avec les entreprises et organisations du territoire. ### Qui peut participer ? Prêt à relever un défi en lien avec les objectifs de développement durable proposé par les entreprises du territoires ? Le Challenge Sustanbility Transformer est ouvert à tous les étudiants issus des universités et grandes écoles partenaires du Projet UniR et du Collectif Rennais Inter-Campus pour le Développement Durable (CRICDD) : * Université de Rennes 1 * Université Rennes 2 * Agrocampus Ouest * CentraleSupélec * EHESP * ENSAI * ENSCR * ENS Rennes * IMT Atlantique * INSA Rennes * Rennes School of Business * Sciences Po Rennes * UniLaSalle EME [**> Je m’inscris <**](https://forms.office.com/r/Tzcq7ZmH6Z) -------------------------------------------------------------- ### Entreprises, organisations : vous souhaitez participer ? Soumettez un défi autour des objectifs de développement durable. Une équipe pluridisciplinaire d'étudiants relèvera le challenge pour des propositions innovantes. [**> Je propose mon défi <**](https://forms.office.com/r/Tzcq7ZmH6Z) ### Le programme du challenge * Jeudi 13 janvier : soirée de lancement (constitution des équipes, présentation des défis...) * De mi-janvier à mi-mars : travail des équipes en autonomie, suivi du MOOC ODD, interactions avec l'entreprise/organisation commanditaire * Vendredi 18 mars (8h-19h) : Journée de production intensive à l'Université * Vendredi 18 mars (19h-21h30) : Soirée de clôture du challenge ### Organisation Le Challenge Sustanbility Transformer est piloté par la Fondation Rennes 1, le SOIE et la mission DD&RS de l’Université de Rennes 1 en association avec le CRICDD. Avec le soutien de PEPITE Bretagne et du Projet UniR. > Retrouvez le challenge sur Instagram

Sur inscription

Envie d’agir pour un monde durable tout en développant votre esprit d’entreprendre ? Le Challenge Sustanbility Transformer est fait pour vous !

Université de Rennes 1 / Campus de Beaulieu 263 avenue du général Leclerc, Rennes Rennes Quartiers Nord-Est Ille-et-Vilaine



