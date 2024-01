Challenge Sustainability Transformer / Soirée de clôture Les Champs Libres Rennes, vendredi 22 mars 2024.

Envie d’agir pour un monde durable tout en développant votre esprit d’entreprendre ? Le Challenge Sustainability Transformer est fait pour vous ! Vendredi 22 mars, 17h00 1

Du 2024-03-22 17:00 au 2024-03-22 18:00.

VENDREDI 22 MARS (17H-18H)

Les objectifs du challenge

L’objectif du Challenge Sustainability Transformer est de développer l’esprit d’entreprendre des étudiants rennais lors d’un challenge centré sur les objectifs du développement durable en favorisant l’interdisciplinarité et les contacts avec les entrepreneurs questionnés par le thème.

Des équipes pluridisciplinaires d’étudiants issus des écoles et universités rennaises travailleront sur des thématiques liées au développement durable proposées par des entreprises, collectivités, associations du territoire ou des étudiants pendant 2 mois.

Un challenge pour les étudiants, co-organisé par des étudiants en lien avec les entreprises et organisations du territoire.

Cette année Rennes Métropole, Le Groupe La Poste, Hyper U Guichen, La Feuille d’Erable, le CODEV vous challengeront pour mieux se transformer.

Qui peut participer ?

Prêt à relever un défi en lien avec les objectifs de développement durable proposé par les entreprises du territoires ?

Le Challenge Sustainability Transformer est ouvert à tous les étudiants issus des universités et grandes écoles partenaires du Projet UniR et du Collectif Rennais Inter-Campus pour le Développement Durable (CRICDD) :

Université de Rennes

Université Rennes 2

Agrocampus Ouest

CentraleSupélec

EHESP

ENSAI

ENSCR

ENS Rennes

IMT Atlantique

INSA Rennes

Rennes School of Business

Sciences Po Rennes

UniLaSalle EME

Le programme du challenge

> Soirée Meet-up : Mercredi 07 février 2024 au Pôle Numérique Rennes Beaulieu (18h – 20h) : constitution des équipes, ateliers « brise-glace », présentation des défis…

> Soirée Boost-up : Mercredi 21 février 2024 avec la rencontre de l’entreprise commanditaire que vous accompagnerez

> De fin-janvier à mi-mars : travail des équipes en autonomie, suivi du MOOC ODD, interactions avec l’entreprise/organisation commanditaire

> Jeudi 21 mars (18h-20h30) et Vendredi 22 mars (08h-16h) : Développement et finalisation de vos solutions innovantes !

> Vendredi 22 mars (17h-18h) : Plénière de clôture avec remise des prix aux Champs Libres dans le cadre du festival « Nos futurs » suivi d’un concert.

Organisation

Le Challenge Sustainability Transformer est piloté par la Fondation de l’Université de Rennes, le Service orientation insertion entrepreneuriat (SOIE) et la mission DD&RS en association avec le CRICDD.

Il est co-organisé par une équipe d’étudiants de l’IUT de Saint-Malo.

Avec le soutien de PEPITE Bretagne.

