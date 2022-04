Challenge sports pour les 11-17 ans Salle Amandine Henry Houplines Catégories d’évènement: Houplines

Nord

Challenge sports pour les 11-17 ans

Salle Amandine Henry, le samedi 9 avril à 14:00

Salle Amandine Henry, le samedi 9 avril à 14:00

Au programme : Skate, tennis de table, hand-ball, escrime mais aussi babyfoot ou bien encore billard…

Entrée libre

Venez nombreuses et nombreux participer à ce challenge sportif ! Salle Amandine Henry 1 rue Brune, Houplines Houplines Nord

2022-04-09T14:00:00 2022-04-09T18:00:00

