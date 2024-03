Challenge Sport Nature Solidaire Kalapca Loisirs Bouziès, dimanche 7 avril 2024.

Challenge Sport Nature Solidaire Kalapca Loisirs Bouziès Lot

Kalapca Loisirs organise la 2ème édition de son challenge annuel. Un challenge Sports Nature Solidaire.

Une journée rythmée par différentes activités de pleine nature sous forme de challenge multi activités où vont pouvoir se pratiquer trail, canoë, course d’orientation, via ferrata, tyroliennes, VTT, et tir à l’arc.

Journée solidaire car tous les bénéfices de la journée seront reversés au profit d’une association. Cette année Kalapca Loisirs accompagnera à nouveau les pompiers du Lot et notamment l’œuvre des Pupilles ainsi que l’Union départementale des pompiers du Lot.

Inscriptions sont limitées à 50 équipes de 2 personnes avec 2 choix de parcours pour répondre à la demande des plus sportifs.

08h30: Accueil et remise des dossards. Café offert.

Matin Trail, cours d’orientation

Après-midi Canoë, via ferrata, VTT, Tir à l’arc, épreuve bonus.

Un repas sur place est prévu pour le déjeuner entre 11h30 et 13h30.

17h30: Remise des prix

Les épreuves:

La partie trail part de notre structure. Un circuit est balisé et vous amène à la deuxième épreuve. 2 distances sont proposées (8 et 14 km environ), le choix doit se faire à l’inscription. Vous avez un point de ravitaillement à l’arrivée. Vous devez être deux à chaque point de contrôle et à l’arrivée, sous peine d’une pénalité. C’est le temps du dernier qui est enregistré. Vous serez amenés à traverser la route à un moment de votre parcours, merci de respecter les consignes des personnes mobilisées.

Course d’orientation pédestre au score .Trouver un maximum de balises dans le temps imparti. Vous aurez une carte avec un secteur déterminé. Vous pouvez amener le matériel de votre choix (seule la carte sera fournie). 2 parcours qui seront déterminés en fonction du choix de la distance en trail. Chaque équipe construit son propre itinéraire en respectant le temps imparti et les points que valent chaque balise. (Les points sont attribués en fonction de l’éloignement du point de départ et de la difficulté à les trouver). Si dépassement du temps, pénalités par tranche de minute supplémentaire.

Canoë: Elle se fait en canoë 2 places. La distance à parcourir en canoë est d’environ 4 km. En fonction des conditions climatiques, cette épreuve et l’organisation de la manifestation peut être perturbée. Les pagaies et gilets de flottabilité seront fournis. Vous n’avez pas le droit de prendre votre matériel personnel. Il est obligatoire de savoir nager 25m et s’immerger pour participer à l’épreuve canoë.

VTT: Il s’agit d’une épreuve de maniabilité sur un parcours aménagé.

Via ferrata: Vous serez encadrés pour cette activité par une équipe de professionnels qui vous guidera tout au long de l’activité. Vous suivrez un itinéraire sur câbles mêlant falaises et tyroliennes. Vous devez être 2 à pratiquer cette activité. Pas de chrono à cette activité.

Tir à l’arc: Tenez-vous droit, les pieds bien ancrés au sol, gainez vos abdos, tendez l’arc et visez ! Qui sera le meilleur ?

Epreuve bonus: Gardez un peu d’énergie pour cette dernière épreuve… 9292 92 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-07 08:30:00

fin : 2024-04-07 18:00:00

Kalapca Loisirs Conduché

Bouziès 46330 Lot Occitanie solidaire@kalapca.com

L’événement Challenge Sport Nature Solidaire Bouziès a été mis à jour le 2024-03-25 par OT Cahors Vallée du Lot