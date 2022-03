Challenge Sébastien Marin Marignane, 2 avril 2022, Marignane.

Challenge Sébastien Marin Stade du Bolmon Rue Edmond Rostand Marignane

2022-04-02 – 2022-04-02 Stade du Bolmon Rue Edmond Rostand

Marignane Bouches-du-Rhône

Au programme :

Un tour de pointes à destination des écoles d’athlétisme et poussins des clubs du pourtour de l’Etang avec en parallèle et durant toute l’après-midi, un fil rouge ouvert à tous pour soutenir la lutte contre le cancer.



Plusieurs ateliers seront aussi mis en place ainsi qu’une grande tombola.

Possibilité de se restaurer : buvette et excellents goûters.



Manifestation, dont les bénéfices seront destinés à la recherche contre le cancer et Cami13 (sport pour les malades atteints de cette terrible maladie).



La Ligue contre le Cancer, la mairie, nos commerçants et sponsors sont partenaires. Chaque année, Monsieur le Maire est présent pour lancer le “Challenge Sébastien Marin”.



Vous êtes attendus très très nombreux !

Un tour de stade pour lutter contre le cancer !

6ème “Challenge Sébastien Marin” organisé par le Stadium Club d’Athlétisme de Marignane. Plusieurs clubs sportifs inscrits de la région (environ 400 jeunes) participent à cet évènement.

contact@stadiumclub.fr +33 6 34 40 09 64

