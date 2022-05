CHALLENGE ROBOTIQUE La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard Catégories d’évènement: La Ferté-Bernard

Sarthe

CHALLENGE ROBOTIQUE La Ferté-Bernard, 12 mai 2022, La Ferté-Bernard. CHALLENGE ROBOTIQUE Salle Olympe – Avenue du Général de Gaulle La Ferté-Bernard

2022-05-12 10:30:00 – 2022-05-12 15:00:00 Salle Olympe – Avenue du Général de Gaulle

La Ferté-Bernard Sarthe Planète Sciences Sarthe en partenariat avec la ville de la Ferté-Bernard, organisent le

challenge de la robotique collèges le jeudi 12 mai. Entrée gratuite. Ouvert au public. +33 2 43 93 87 58 Planète Sciences Sarthe en partenariat avec la ville de la Ferté-Bernard, organisent le

challenge de la robotique collèges le jeudi 12 mai. Entrée gratuite. Ouvert au public. Salle Olympe – Avenue du Général de Gaulle La Ferté-Bernard

dernière mise à jour : 2022-05-04 par

Détails Catégories d’évènement: La Ferté-Bernard, Sarthe Autres Lieu La Ferté-Bernard Adresse Salle Olympe - Avenue du Général de Gaulle Ville La Ferté-Bernard lieuville Salle Olympe - Avenue du Général de Gaulle La Ferté-Bernard Departement Sarthe

La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard Sarthe https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-ferte-bernard/

CHALLENGE ROBOTIQUE La Ferté-Bernard 2022-05-12 was last modified: by CHALLENGE ROBOTIQUE La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard 12 mai 2022 La Ferté-Bernard sarthe

La Ferté-Bernard Sarthe