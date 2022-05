Challenge – Rejoins ton jumelage Association des Communes Jumelées de Nouvelle Aquitaine Isle Catégories d’évènement: Haute-Vienne

du dimanche 1 mai au mardi 31 mai à Association des Communes Jumelées de Nouvelle Aquitaine

L’Association des Communes Jumelées de Nouvelle-Aquitaine (ACJNA) vous invite, durant tout le mois de mai, à parcourir la distance qui vous sépare de votre ville jumelle en utilisant uniquement la mobilité douce (course, randonnée, vélo, rollers, skate,…). Dans le cadre de votre jumelage, rassemblez-vous autour de ce challenge pour effacer les obstacles de la rencontre. Pour ce faire, l’ACJNA invite les volontaires à se rapprocher de leurs comités de jumelage. Le but sera de se rapprocher au maximum de la distance visée. Pour cela, il faudra additionner les kilomètres parcourus par tous.tes les participant.es du jumelage. Des goodies seront envoyés à la fin du challenge.

Les participants ont un mois pour parcourir la distance qui les sépare de leur ville jumelle grâce à la mobilité douce. Association des Communes Jumelées de Nouvelle Aquitaine 13 rue Joseph Cazautets Isle Haute-Vienne

