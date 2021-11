Orleix Orleix Hautes-Pyrénées, Orleix Challenge « Pêche » René Orus Orleix Orleix Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Orleix

Challenge « Pêche » René Orus Orleix, 19 décembre 2021, Orleix. Challenge « Pêche » René Orus ORLEIX Chemin du Roy Orleix

2021-12-19 08:30:00 08:30:00 – 2021-12-19 12:00:00 12:00:00 ORLEIX Chemin du Roy

Orleix Hautes-Pyrénées Orleix EUR 13 13 L’AAPPMA (Association Agréée pour la Pêche et la Protection du Milieu Aquatique), Association « Les Pêcheurs Pyrénéens » de Tarbes, vous invite à cette matinée autour de la pêche ouverte à tous publics. Venez nombreux, la convivialité sera au rendez-vous !

Prises garanties limitées à 10 par pêcheur. Inscriptions à partir de 7 h 30 avec café et chocolat offerts.

Casse-croûte en matinée. jacques.ducos65@sfr.fr +33 6 32 95 95 41 ORLEIX Chemin du Roy Orleix

dernière mise à jour : 2021-11-17 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Orleix Autres Lieu Orleix Adresse ORLEIX Chemin du Roy Ville Orleix lieuville ORLEIX Chemin du Roy Orleix