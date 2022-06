CHALLENGE PAUL ROUX

CHALLENGE PAUL ROUX, 4 juin 2022, . CHALLENGE PAUL ROUX

2022-06-04 – 2022-06-05 CHALLENGE PAUL ROUX Par l'AS Étaples football Samedi 4 et dimanche 5 juin – Stade François Guilluy et stade Marcel Guerville Les tournois auront lieu le samedi de 14 h à 18 h et le dimanche de 9 h à 17 h. Un repas dansant prendra place le samedi soir dans le club house de l'association (moules frites). Renseignements : M. MARTEL 06 17 14 89 18 +33 6 17 14 89 18

