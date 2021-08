Nances Plage de Bon Vent Nances, Savoie Challenge palafitness Plage de Bon Vent Nances Catégories d’évènement: Nances

Plage de Bon Vent, le samedi 18 septembre à 10:00 Entrée libre.

Mettez votre équipe au défi grâce à cette succession d’activités ludiques et sportives. Unissez tous vos talents et défendez les couleurs de votre équipe pour remporter la victoire ! Plage de Bon Vent Route des Plages, 73470 Novalaise Nances Sainte-Rose Savoie

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T18:00:00

