Challenge nautique des villes soeurs – Kayak de mer et paddle Mers-les-Bains Mers-les-Bains Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Mers-les-Bains

Challenge nautique des villes soeurs – Kayak de mer et paddle Mers-les-Bains, 10 juillet 2022, Mers-les-Bains. Challenge nautique des villes soeurs – Kayak de mer et paddle

Esplanade du Général Leclerc Mers-les-Bains Deux-Sèvres

2022-07-10 – 2022-07-10 Mers-les-Bains

Deux-Sèvres « Faites » du Nautisme Inscription obligatoire +33 6 33 45 74 09 Mers-les-Bains

dernière mise à jour : 2022-06-21 par

Détails Catégories d’évènement: Deux-Sèvres, Mers-les-Bains Other Lieu Mers-les-Bains Adresse Esplanade du Général Leclerc Mers-les-Bains Deux-Sèvres Ville Mers-les-Bains lieuville Mers-les-Bains Departement Deux-Sèvres

Challenge nautique des villes soeurs – Kayak de mer et paddle Mers-les-Bains 2022-07-10 was last modified: by Challenge nautique des villes soeurs – Kayak de mer et paddle Mers-les-Bains Mers-les-Bains 10 juillet 2022 Esplanade du Général Leclerc Mers-les-Bains Deux-Sèvres

Mers-les-Bains Deux-Sèvres