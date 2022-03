Challenge Mon Hôpital 2022 France, 11 juin 2022, Bordeaux.

Challenge Mon Hôpital 2022

du samedi 11 juin au dimanche 19 juin à France

Le CHU de Bordeaux participe à la 3e édition du **Challenge Mon Hôpital** qui aura lieu du 11 au 19 juin 2022. ————————————————————————————————————– ### En 2021, le Challenge Mon Hôpital a mobilisé 2 500 participants au profit de 30 hôpitaux en France et en Europe et a permis de reverser 75 000 €. Si vous souhaitez soutenir les enfants hospitalisés, trois options s’offrent à vous : 1. **Participer à la course virtuelle** du 11 au 19 juin pour tenter de faire remporter le Prix Spécial Emplaqués au CHU de Bordeaux : [[www.lesemplaques.com](www.lesemplaques.com)](www.lesemplaques.com) 2. Participer à la course et **collecter dès à présent des fonds** auprès de votre entourage 3. **Faire un don** sur la page de collecte de l’hôpital : [[https://www.alvarum.com/adminbordeaux2](https://www.alvarum.com/adminbordeaux2)](https://www.alvarum.com/adminbordeaux2) **100% des fonds collectés seront reversés** pour : * Financer des projets sportifs pour améliorer le quotidien des enfants atteints de cancer (70% des fonds collectés) * Financer des actions de sensibilisation aux dons de sang et de plaquettes nécessaires à leurs soins (30% des fonds collectés) Merci pour votre soutien !

Sur inscription (5€ sans T-shirt / 10€ avec T-shirt)

Course virtuelle solidaire pour collecter des fonds pour les enfants atteints de cancer et la sensibilisation aux dons de sang et de plaquettes nécessaires à leurs soins

France CHU de Bordeaux Bordeaux Saint-Augustin – Tauzin – Alphonse Dupeux Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-11T00:00:00 2022-06-11T23:59:00;2022-06-12T00:00:00 2022-06-12T23:59:00;2022-06-13T00:00:00 2022-06-13T23:59:00;2022-06-14T00:00:00 2022-06-14T23:59:00;2022-06-15T00:00:00 2022-06-15T23:59:00;2022-06-16T00:00:00 2022-06-16T23:59:00;2022-06-17T00:00:00 2022-06-17T23:59:00;2022-06-18T00:00:00 2022-06-18T23:59:00;2022-06-19T00:00:00 2022-06-19T23:59:00