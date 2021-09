Ambérieu-en-Bugey LAB01 - Bar de l'innovation/fab lab Ain, Ambérieu-en-Bugey [Challenge Mobilité ?] – Et vous, comment vous rendez-vous au travail ? LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab Ambérieu-en-Bugey Catégories d’évènement: Ain

????Covoiturage, vélo, télétravail, marche, bus, train & plus ! ? ? Objectif de cette journée : → Adopter un mode de déplacement allant en faveur de la transition écologique et l’environnement. → Changer ses habitudes et s’appuyer sur l’échange d’expérience avec ceux qui ont déjà choisi des modes de déplacement alternatifs. → Partager un moment convivial. → Motiver ses collègues et son entreprise ! ? Comme l’équipe du #LAB01 vous êtes sensibles à cette cause et souhaitez vous impliquer, rejoignez le #challengemobilitéAURA avec votre entreprise et faites l’expérience de modes de déplacement innovants ! ? Inscription ici : [https://lnkd.in/guuW432](https://lnkd.in/guuW432) Le 21 septembre prochain aura lieu le 11ème Challenge Mobilité Auvergne-Rhône-Alpes – Rejoignez le #mouvement ❕ LAB01 – Bar de l’innovation/fab lab 48 rue Gustave Noblemaire, Ambérieu-En-Bugey Ambérieu-en-Bugey Ain

