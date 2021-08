Challenge Mixte France 2021 de Beach Volley – Paris 19e STADE JULES LADOUMEGUE, 28 août 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 28 au 29 août 2021 :

samedi, dimanche de 9h à 17h

gratuit

Venez applaudir les 32 meilleures équipes mixtes lors du plus gros tournoi de Beach Volley jamais organisé en France ! Deux jours de compétition, sous le signe de la combativité, du fair play et du spectacle. Les équipes composées d’un homme et d’une femme se défieront selon les règles du beach volley olympique, et tenteront de remporter le titre !

Compétition inédite en France ! Et cela se passera dans le 19e !

Sand System organise, en collaboration avec la Ligue Ile-de-France de volley, le plus gros tournoi mixte de beach volley en France. La compétition aura lieu sur deux jours, et accueillera 32 équipes venues de toute la France : Montpellier, Nice, Marseille, Le Touquet, Toulouse, Lyon, et même l’Île de Ré ! Certains joueurs font d’ailleurs partie des Equipes de France de Beach volley et tenteront de briller sur ce format mixte (un homme / une femme).

Samedi 28 août, de 9h à 18h, 24 équipes s’affronteront en qualifications pour 8 places dans le tableau principal.

Dimanche 29 août, de 9h à 17h, les 16 meilleures équipes combattront pour le titre, qui ne verra qu’une seule paire vainqueure !

Sur place : buvette, animations, quizz, défi Eco-responsable, stands partenaires, et tombola.

Finales : dimanche à partir de 15h30.

Qui seront les Challengeurs Mixte France 2021 ?

STADE JULES LADOUMEGUE 1 AVENUE DE LA PORTE DE PANTIN Paris 75019

5 : Hoche (392m) 5 : Porte de Pantin (536m)



Contact :Sand System Association info@sandsystem.com https://www.sandsystem.com/beach-volley/ https://www.facebook.com/sandsystem75

