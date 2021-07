La Vôge-les-Bains La Vôge-les-Bains La Vôge-les-Bains, Vosges CHALLENGE MINI-GOLF La Vôge-les-Bains La Vôge-les-Bains Catégories d’évènement: La Vôge-les-Bains

CHALLENGE MINI-GOLF La Vôge-les-Bains, 10 août 2021-10 août 2021, La Vôge-les-Bains. CHALLENGE MINI-GOLF 2021-08-10 15:00:00 – 2021-08-10 17:00:00 Parc Artéria – derrière l’office de tourisme 3 avenue André Demazure

La Vôge-les-Bains Vosges La Vôge-les-Bains Accompagné de l’une de nos conseillères en séjour, venez réaliser votre meilleur score sur le parcours et remportez un panier garni de produits locaux.

Pour gagner, il suffit de mettre la balle dans les trous avec le minimum de coup.

Limité à 8 participants.

Le tarif comprend la location de matériel : 5€ par personne tourisme.lavogelesbains@epinal.fr +33 3 29 36 31 75 OT dernière mise à jour : 2021-07-15 par

